«Non possiamo permettere che un territorio così bello, come quello di Arzachena, che ci invidia tutto il mondo, venga deturpato con abbandoni veramente importanti, che vanno combattuti con ogni forza».

Determinato, il nuovo comandante della Polizia Locale, il maggiore Davide Ullasci, riguardo ad un fenomeno annoso qual è quello dell’abbandono indiscriminato di rifiuti, che si intensifica in questa stagione ma che non scompare nei mesi di spalla e in inverno. Il territorio di Arzachena-Costa Smeralda ha una estensione territoriale di quasi 240 Kmq e 88 Km di fascia costiera. Un territorio abitato da circa 14mila residenti, che si moltiplicano, in maniera considerevole, durante l’estate.

E sono numerosi, e costosi, gli interventi di bonifica effettuati dalla ditta appaltatrice, nelle isole ecologiche dell’agro e delle zone costiere di Arzachena. «Una problematica purtroppo molto diffusa ad Arzachena, quella degli abbandoni dei rifiuti».

«Stiamo impiegando risorse finanziarie ed energie per porre in essere un adeguato sistema di videosorveglianza integrato, urbano, extraurbano, isole ecologiche comprese». Questo rafforzato dall'incremento, sebbene stagionale, di 10 agenti, parte dei quali già in servizio, gli altri da giugno.

