Parte dal 1° luglio, anche quest’anno, il Centro ricreativo estivo comunale (servizio semi-residenziale stagionale per minori) che però accoglierà 100 bambini a fronte degli 80 previsti. E si svolgerà nei locali della Scuola primaria di Cannigione, fino al prossimo 29 agosto. «Il Centro è uno dei servizi più amati e attesi dalle famiglie, soprattutto quelle in cui i genitori sono lavoratori stagionali legati al comparto turistico», afferma Alessandro Careddu, assessore ai Servizi Sociali e Protezione civile. «È un servizio complesso e una struttura inclusiva per cui programmiamo le attività anche con rapporto educatore-ragazzo di 1 a 1, ove necessario».

Confermate le escursioni giornaliere al mare con il supporto di bagnini professionisti e il trasporto su scuolabus con due fermate ad Arzachena per raggiungere la sede di Cannigione comodamente dal centro urbano» . Il Comune di Arzachena ha fissato tariffe agevolate variabili attribuite in base alle fascie di reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e alla tipologia di contratto di lavoro dei genitori. Il programma giornaliero prevede attività educative e di intrattenimento per bambini da 3 agli 11 anni con orario settimanale dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 15:30. Sono inclusi la mensa e le attività all’aperto nel parco della Scuola primaria di Cannigione. Oggi è stata ufficializzata, da parte del Comune, la graduatoria definitiva.

© Riproduzione riservata