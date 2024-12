Intervento di salvataggio per i vigili del fuoco di Arzachena, dalle 13 di oggi, per il recupero di un cane da caccia che era finito in una cavità tra delle rocce, molto stretta e profonda.

La squadra ha lavorato in zona di Santa Reparata, non lontano dalla chiesa.

Sono state necessarie numerose manovre con la corda, per il recupero in sicurezza dell'animale che è stato portato in salvo vivo e in piena salute e riconsegnato al padrone.

