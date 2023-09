Oggi venerdì, dalle 8:30 alle 13:30, è aperto per la prima volta l’ambulatorio infermieristico ad Arzachena e lo sarà tutti i venerdì nei medesimi orari. Ne dà informazione l’amministrazione comunale.

Il servizio è stato attivato dalla direzione aziendale della ASL Gallura, in accordo con il Comune di Arzachena. È ubicato nel poliambulatorio di via Gjaseppa di Scanu. Non è un servizio di emergenza e non prevede la presenza di un medico.

Il servizio è presidiato esclusivamente da un infermiere e consente lo svolgimento di prestazioni di competenza infermieristica quali, ad esempio, la somministrazione di farmaci, le medicazioni semplici e avanzate di ferita chirurgica, la rimozione di punti di sutura, l’esecuzione di bendaggi, la rilevazione e il monitoraggio dei parametri vitali, la gestione dei cateteri e delle stomie cutanee.

Per accedere all’ambulatorio infermieristico è necessario munirsi di impegnativa dal medico curante e prenotare l’appuntamento unicamente tramite email scrivendo all'indirizzo ambulatorioinfermieristico.arzachena@aslgallura.it.

