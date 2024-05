Dopo il grande successo dello scorso anno torna a La Maddalena, da sabato 25 a lunedì 27 maggio, “Vite e Vite, incontri con i vignaioli”, organizzata da Slow Food Gallura con Slow Food Sardegna. «La crescita dei consumi di vini artigianali da agricoltura sostenibile - afferma la consulente di wine export, Paola Placido - conferma che il mercato mondiale si indirizza sempre più volentieri verso una modalità di produzione che bandisce l’uso di sostanze chimiche in vigna e di additivi e coadiuvanti in cantina». E la manifestazione “Vite e Vite, incontri con i vignaioli”, precisa Simona Gay, di Slow Food Gallura, consente «momenti per stare assieme e vivere un territorio con l’incontro e la testimonianza diretta di chi produce secondo principi di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità per un consumo davvero responsabile».

Il tutto vivibile nella 3 giorni di fine mese in un arcipelago, le parole sono dell’assessora al Commercio di La Maddalena, Stefania Terrazzoni, che «non è solo straordinari paesaggi da vivere ma anche esperienze di gusto in assoluta linea con la nostra vocazione di turismo sostenibile». Presso i locali dei Magazzini Ilva, a Cala Gavetta in via Filzi 10, saranno organizzati i banchi di assaggio di oltre 30 cantine, tra sarde, nazionali ed estere, con la possibilità di acquisto dei vini dai vignaioli.

Si inizia sabato, dalle 16 alle 22, e si prosegue domenica, dalle 16 alle 20,30. Esclusivamente dedicata agli operatori di settore la chiusura di lunedì, dalle 10 alle 13. Un convegno intitolato “Il vino dei piccoli territori: sinergie, unicità e reti di valori condivisi” si svolgerà domenica 26, dalle 11 alle 13, nella Sala Consiliare del municipio. Sabato e domenica sono previste inoltre le degustazioni gastronomiche curate dalla Condotta Slow Food Gallura e la musica jazz dei TrioXenta.

