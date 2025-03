Il 28 e 29 marzo, il Comune di Arzachena parteciperà al G20Spiagge di Sorrento, un’importante tavola rotonda dedicata alle sfide ambientali delle destinazioni costiere. Alla guida della delegazione ci saranno il sindaco Roberto Ragnedda, l’assessora al Turismo Claudia Giagoni e il delegato all’Ambiente Michele Occhioni.

«Grazie alla rete del G20Spiagge, sindaci e amministrazioni hanno la possibilità di confrontarsi e sostenersi reciprocamente su temi strategici come la tutela ambientale», afferma il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda.

«Se in passato le politiche turistiche puntavano principalmente ad aumentare il numero di visitatori, oggi siamo consapevoli che i fragili ecosistemi marini e costieri non possono sostenere un eccessivo carico antropico. Le spiagge rappresentano una risorsa preziosa e la loro salvaguardia è una priorità. A Sorrento mostreremo ai colleghi del network l’evoluzione delle coste di Arzachena, con particolare attenzione al promontorio di Capriccioli, analizzandone i cambiamenti degli ultimi cinquant’anni. Grazie al confronto con altre realtà, potremo definire strategie mirate a uno sviluppo sostenibile del nostro territorio».

L’incontro di Sorrento sarà il primo di quattro grandi appuntamenti nazionali previsti dal G20Spiagge per il 2025. Durante l’evento, spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, verrà istituito un gruppo di lavoro permanente a livello nazionale, dedicato alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo sarà individuare progetti innovativi, condivisi e replicabili in tutte le località costiere aderenti alla rete.

La necessità di affrontare in modo coordinato le problematiche delle destinazioni balneari è sottolineata anche da Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20Spiagge e sindaca di Cavallino Treporti: «Metteremo al centro del dibattito le difficoltà che, come ultimo anello della pubblica amministrazione, dobbiamo superare per garantire ai residenti e ai turisti un ambiente sostenibile».

I Comuni del G20Spiagge rappresentano un pilastro fondamentale del turismo italiano, attirando 50 milioni di presenze turistiche all’anno, pari al 12% del totale nazionale.

Oltre ad Arzachena, che con Alghero è uno dei due comuni sardi del gruppo, fanno parte del network: Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio e Vieste.

