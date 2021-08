Non c’è pace per la Sardegna, costantemente aggredita e devastata dai roghi. Diversi incendi sono divampati ieri in Gallura, alle porte di Olbia e anche a Calangianus, dove si è registrato uno dei fronti più impegnativi.

"Vedere ettari delle nostre bellissime sugherete andare in fumo provoca dolore e tanta rabbia”, ha scritto su Facebook il sindaco di Calangianus Fabio Albieri, che ha sottolineato anche la sua grande “paura per le fiamme che hanno lambito alcune abitazioni di miei Concittadini e per il rischio concreto che il nostro straordinario territorio di andare distrutto a causa di mani criminali”.

E, purtroppo, anche dalle prime ore di questa mattina nel territorio comunale prosegue l’allarme. Il Corpo forestale sta ancora intervenendo alle porte del paese, anche con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara e un canadair arrivato da Olbia.

Ancora fiamme anche a Loiri, dove il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi e con un canadair.

