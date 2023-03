Danni e disagi in tutta la Gallura per fortissime raffiche di vento che stanno flagellando tutta costa del nord est dell’Isola.

A Olbia il vento ha sradicato degli alberi in pieno centro: via Roma, all’altezza della chiesa della Sacra Famiglia, è stata chiusa per consentire la liberazione della carreggiata. Altre piante sono finite sulla strada a Pittulongu e in via Vittorio Veneto. Problemi anche nella nuova stazione delle Ferrovie dello Stato, sempre in centro città: alcuni pannelli sono finiti sulle auto in sosta. Non si segnalano danni alle persone, ma intanto il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura del parco “Fausto Noce” sino a domenica mattina.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato decine di interventi anche a Tempio e Arzachena. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate con validità da oggi e sino sino alle 18 di domani. Nel bollettino si legge: «Dalla mattinata del 10 marzo e per le successive 33 ore sono previsti venti fino a burrasca, con raffiche locali di tempesta da ovest/nord-ovest sui mari circostanti la Sardegna. Mareggiate lungo le coste settentrionali esposte, attenuazione dei fenomeni nella serata di sabato 11 marzo»

