Con l’avvicinarsi della stagione turistica ad Aglientu entra in vigore l’ordinanza sindacale che impone il divieto di utilizzo di oggetti in plastica sulle spiagge di Vignola Mare, Lu Chiscinagghju, Rena Majore e La Liscia.

Sui litorali saranno dunque proibiti l’uso e la vendita di prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili quali, ad esempio, contenitori, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, bacchette e palette di gelati, caffè, frullati, granite, presidi per l’igiene (cotton fiocc) e sacchetti monouso (shoppers).

Per quanto riguarda l’asporto, il provvedimento del sindaco Antonio Tirotto impone inoltre agli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande situati nelle spiagge o nelle zone adiacenti alle spiagge la distribuzione agli acquirenti di contenitori, cannucce, stoviglie, posate, palette per gelati e caffè, tovaglioli e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile.

Le sanzioni vanno da 25 a 500 euro.

