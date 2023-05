Accessibilità e mobilità facilitata, il Centro Commerciale Olbia Mare ha presentato, stamattina, il progetto “L’inclusione in mostra”. Nato in collaborazione con l’associazione SensibilMente Odv, il progetto è partito oggi con l’inaugurazione della mostra “Verso i 10 anni di Sensibilmente” e l’adesione al progetto Kairos, ideato da SensibilMente con il Centro Psicopedagogico Maia.

Kairos favorisce l’inclusione nel contesto sociale e lo sviluppo delle autonomie personali delle persone con autismo e disabilità cognitive, migliorando l'accessibilità e la fruibilità di spazi e aree pubbliche con l’installazione di mappe realizzate con la comunicazione aumentativa e alternativa basata su pittogrammi e prevede anche una parte di formazione riservata ai dipendenti degli esercizi commerciali che aderiscono. Al Centro Commerciale Olbia Mare, il primo in Sardegna a dotarsi di percorsi facilitati per persone con spettro autistico, l’ incontro formativo dedicato agli operatori si terrà domani alle 16 e sarà anche aperto al pubblico.

«Ringraziamo il Centro Commerciale Olbia Mare per aver fortemente voluto la realizzazione di questo progetto e siamo felici di aver concretamente partecipato nel rendere il centro un' area accessibile e facilitata per le persone con autismo e disabilità cognitiva – ha detto Veronica Asara di Sensibilmente – La mostra ricostruisce le attività del progetto in questi dieci anni. Kairos è un progetto molto versatile che attualmente è applicato in aeroporto e in altri esercizi commerciali, per la prima volta in un centro commerciale. Il 25 maggio, inoltre, il Centro ci offre uno spazio di incontro sui lavori specifici del “tavolo dell’accessibilità», uno dei tavoli che ha partecipato al Living Lab in relazione progetto di sviluppo ITI del Comune di Olbia, al quale parteciperanno la nostra associazione, hub.Mat, Aspo e il comune di Olbia.

Un importante progetto di inclusione, il commento dell’Assessora alle politiche sociali Simonetta Lai: «Siamo orgogliosi che Olbia faccia da guida anche in questo contesto – ha detto - siamo certi che queste azioni vengano sempre più implementate in città, grazie anche alla continua collaborazione con la associazione Sensibilmente e alle tante persone coinvolte». «Grazie al centro commerciale Olbia Mare per aver concretamente dato seguito a questa iniziativa – ha sottolineato la vice sindaca Sabrina Serra -dando così la possibilità a tutti di vivere il centro”. “Siamo molto felici di essere il primo centro commerciale in Sardegna ad avere sviluppato un progetto di questo tipo – ha sottolineato la deputy shopping center manager di Olbiamare, Federica Usai – fortemente voluto da SensibilMente e Centro Maia. Come Gallerie commerciali Sardegna gestite da Nhood portiamo sempre avanti questo tipo di progetti di inclusione che speriamo presto di traslare nelle altre Gallerie».

© Riproduzione riservata