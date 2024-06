Torna, nelle acque cristalline de La Cinta di San Teodoro, la Swimtheisland, manifestazione sportiva di nuoto organizzata da Three Experience e TriO Eventi. La prima delle tre tappe del circuito, in programma domani e domenica, prevede gare su diverse distanze, agonistiche e non, e la Short Swim di 1800 metri che assegnerà la Coppa Italia Acsi. Ricco il programma che parte domani, dalle 11,30, con la Sprint Challenge - 800 metri, gara competitiva che prevede un turno di qualificazione (batterie di 40/45 nuotatori, a partire dalle 11.30) e una finale prevista per le ore 16. Alle 13 via anche alla Family/Team 800 metri, gara non competitiva a squadre come la MWM Relay, partenza ore 14.30, staffetta composta da due nuotatori uomini e una donna che dovranno percorrere tutti, e per intero, il percorso di 800 metri.

Domani anche l’attesa Short Swim di 1800 metri, gara competitiva valida per la Coppa Italia Acsi, fissata per le 17. Competitiva anche la Combined Swim 1800+3200 metri, in cui gli iscritti dovranno cimentarsi prima nella Short (1800 m), in programma alle 17 di domani, poi nella Classic (3200 m), che partirà alle 10 di domenica 9. La giornata del sabato si chiuderà in bellezza con Sunset Swim, nuotata di 1100 metri non competitiva all’ora del tramonto e seguita da un aperitivo in spiaggia per godere al massimo della golden hour. Swimtheiland si concluderà domenica 9 Domenica 9 con due gare agonistiche: la Classic Swim di 3200 metri, a partire 10, ma dalle e la Long Swim, ben 6000 metri, con partenza alle ore 12. Oltre 500 gli atleti e amatori impegnati nell’evento “sponsorizzato” dal super testimonial della gara Fabio Scozzoli, ex nuotatore ranista, campione del mondo in vasca corta, otto volte campione d’Europa e detentore di 32titoli italiani. Soddisfazione per l’Assessora Regionale dello Sport, Ilaria Portas, che si è congratulata con l’organizzazione.

"La Sardegna si conferma un’isola dalla vocazione sportiva e turistica – ha detto - Terra speciale per i grandi eventi. E la Regione sostiene con orgoglio queste manifestazioni”. Le fa eco la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta: “Per il quarto anno consecutivo San Teodoro supporta la manifestazione con grande determinazione. Siamo molto felici e crediamo tantissimo nei progetti di questo tipo, investiamo diversi mezzi finanziari e supportiamo gli organizzatori coi lavori dei nostri uffici per far sì che questi appuntamenti generino un indotto economico nel nostro territorio. È stata superata quota 500 atleti, accompagnati da amici e familiari e, in un periodo di inizio stagione, è già una bella proiezione dell’estate che ci attende”. Luciana Cossu, assessora al Turismo del Comune di San Teodoro: “San Teodoro già pullula di atleti e di famiglie che li hanno accompagnati, visitatori che in contemporanea potranno godere della festa patronale e di una manifestazione che promuove le eccellenze enogastronomiche – ha sottolineato - La Cinta ha una fama che la precede, è una delle spiagge più belle d’Italia e si presta particolarmente a ospitare gli eventi sportivi”. Anche Sandro Salerno, tra gli organizzatori e Massimiliano Deidda, presidente della Three Experience hanno ricordato l’importanza dell’evento in termini di indotto economico, “numeri che ripagano il Comune per il supporto offerto”. Massimiliano Rivatti, uno dei soci fondatori di TriO Eventi, ne ha invece illustrato le caratteristiche tecniche: “Ci sono distanze accessibili e altre più impegnative, e a queste si sommano le staffette e la Family sulla distanza di 800 metri. Un mix di gare che giustifica qualunque livello di preparazione fisica – ha detto - Rispetto ad altre località, a La Cinta si nuota in una sorta di piscina naturale. Nella nostra filosofia c’è anche il creare eventi dove le persone non solo vengono per gareggiare ma per godere di una location che coinvolge anche familiari e amici, la manifestazione sportiva è un po’ una scusa per fare una vacanza e vivere un’esperienza della propria passione assieme ai propri cari, che ovviamente è più facile coinvolgere se si sceglie una meta affascinante come in questa”.

