A Porto Cervo, riapre il Waterfront Costa Smeralda. L’Experience Mall di Smeralda Holding, realizzato da Filmmaster Events, dischiude i battenti per la bella stagione, durante la quale rimarrà aperto dalle 18 all’una di notte.

Il “salotto sul mare” di Porto Cervo, situato nella cornice del Porto Vecchio, è pronto ad accogliere visitatori e turisti per riconfermarsi come destinazione di qualità e intrattenimento, che spazia dallo shopping ai bellissimi lounge bar, all’interno dell’offerta turistica della Costa Smeralda.

Un experience mall tutto da scoprire, dal design curato dall’architetto Gio Pagani, che propone quest’anno nove spazi espositivi coperti, i caratteristici pod, e due aree espositive all’aperto, e che nell’edizione 2022 ha attirato oltre 100.000 visitatori.

Tra i nomi che ritroviamo ci sono Riva e Ferretti Group, Ares Modena e Technogym, e lo spazio dedicato all’arte con la galleria Deodato Arte. Ritorna Range Rover, e, novità di questa edizione, arriva un altro rinomato brand del lusso: Givenchy, che apre a Porto Cervo il suo primo pop-up store.

Arzachena Turismo, lo spazio dedicato alla promozione del territorio del Comune di Arzachena, si presenta con una galleria fotografica di tutto ciò che offre la destinazione e un servizio informazioni per poter approfondire e visitare il suo comprensorio. Il nuovo allestimento della Costa Smeralda Boutique esporrà una nuova collezione di t-shirt insieme a quella di Nikki Beach, insieme a nuovi accessori, i poster delle località più famose, il libro Costa Smeralda e il nuovo volume sul Cala di Volpe, edito per i primi 60 anni di attività dell’iconico hotel, che verrà presentato proprio al Waterfront Costa Smeralda il 22 luglio, e le miniature della pietra di confine Costa Smeralda per chi vuole avere un ricordo della destinazione davvero memorabile.

Soddisfatto Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding, che dichiara: “Il Waterfront Costa Smeralda è una delle molte attrattive che la Costa Smeralda oggi offre, un progetto parte della nostra strategia di differenziazione e potenziamento dell’offerta turistica con l’obiettivo di valorizzare ancora di più la Costa Smeralda creando contenuti, eventi ed iniziative di altissimo livello”.

