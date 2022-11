Un’offerta turistica non solo balneare ma anche storico-culturale avendo riguardo per l’ambiente. In questa filosofia di sviluppo rientra il piano approvato dall’amministrazione comunale di Palau, per valorizzare le aree verdi delle ex fortezze ex militari di Monte Altura e di Baragge. Qui il Comune intende dare nuova evidenza alle aree verdi presenti sia all’interno che a ridosso di queste “al fine di ripristinare le doverose condizioni di decoro, conservazione e sicurezza della pubblica incolumità (con particolare attenzione ai rischi legati al propagarsi di incendi), garantendo così la massima fruibilità”. Costruita tra il 1887-1889 in posizione panoramica, nell’ambito delle fortificazioni realizzate a difesa dell’estuario della piazzaforte militare di La Maddalena, la batteria costiera di Monte Altura è di pregio dal punto di vista architettonico e ambientale. Dopo la seconda guerra mondiale è rimasta inutilizzata sino al 1990, quando ne è iniziata la sua valorizzazione culturale. Anche la batteria di Barrage è di fine Ottocento. La carenza di interventi di manutenzione del verde presente all’interno di queste strutture ex militari, protrattasi nel corso degli anni, si legge nella relazione tecnica, “ha fatto sì che la vegetazione presente si sia evoluta in maniera considerevole e incontrollata, andando a limitare in parte ad impedire l’utilizzo delle strutture stesse minando la stabilità dei manufatti. Inoltre, la crescita incontrollata della vegetazione, conferisce all’aria un aspetto poco curato indecoroso e potrebbe rappresentare un concreto pericolo per il propagarsi di incendi”. Pertanto la ditta che sarà incaricata degli interventi procederà con “le opportune potature, i necessari abbattimenti e la sistemazione della viabilità”. L’importo a base d’asta dei lavori e di quasi 104 mila euro. La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione di interesse per l’affidamento degli interventi è fissata al prossimo 18 novembre.

