Un gruppo di 30 persone, tra frati (una ventina), suore e giovani laici e laiche francescani, percorreranno in lungo e in largo strade e piazze del paese, recandosi presso locali pubblici, parrocchiali e case private. Fra tre settimane infatti, dal 13 al 18 aprile, si svolgerà a Palau ua Missione Popolare. Arriveranno da conventi e località soprattutto del centro Italia e opereranno sotto il coordinamento di padre Vito Damato, del convento francescano di Todi.

«Ho voluto fortemente questa Missione popolare – afferma il parroco don Paolo Pala - certamente non con la pretesa ingenua di risolvere i “problemi spirituali” di questa comunità ma soprattutto per dare una forte scossa, una forte provocazione. Questa di Palau è una comunità, alle volte, un po’ troppo assopita sotto il profilo spirituale. E quindi ho pensato di organizzare questa missione proprio perché ci sia una predicazione straordinaria del Vangelo e la possibilità, da parte di tutti, almeno per una volta nella vita, di sentire seriamente che Gesù è il Signore».

Il programma della missione, che durerà sei giorni, è già stato stilato. Ci saranno incontri per fasce d’età a partire dai giovanissimi per raggiungere i giovani, gli adulti, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, persone che vivono situazioni particolari, le attività lavorative, le scuole. E poi ancora appuntamenti nei centri di ascolto oltre naturalmente ad incontri spirituali individuali e confessioni. Momenti salienti saranno il 13 aprile, giorno in cui, presente il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti, ci sarà l’inaugurazione della missione con la consegna da parte sua del mandato missionario; poi ci sarà la Festa della Fraternità che sarà la domenica pomeriggio in Piazza Due Palme e infine la Via Lucis conclusiva della Missione, il 18 aprile. È previsto un incontro municipio con l’Amministrazione comunale. I missionari saranno ospitati presso famiglie palaesi.

