L'amministrazione comunale maddalenina dichiara guerra a zanzare, pulci e blatte, particolarmente prolifere in questo periodo caldo-umido. E lo farà con una disinfestazione con termonebbiogeno all’interno delle condutture fognarie e con atomizzatore, in diverse vie e piazze.

S'inizia domani, lunedì 29 luglio, e si presegue martedì 30, in notturna, a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 06:00. I disinfestatori opereranno nel centro del paese, allo Spiniccio, Gotteland, Padule, Due Strade, Murticciola e Moneta.

L’area da sottoporre a trattamento dovrà essere sgombera da persone, raccomanda l'amministrazione comunale, «e bisognerà adottare le seguenti ulteriori precauzioni: evitare che gli animali vengano a contatto con l’insetticida durante il trattamento; ritirare i panni stesi, i vasi con piante coltivate a scopo alimentare e i giocattoli; chiudere le finestre per almeno un’ora dopo la fine degli interventi; se nell’area sono presenti orti, sarà opportuno coprire con teli le colture; durante l’interevento dovranno rimanere spenti gli apparati di aspirazione esterna (condizionatori, aspiratori, etc..). In caso di condizioni meteo avverse gli interventi verranno rinviati».

