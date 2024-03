Mentre due atleti associati Sportisola, Giuseppe D’Amico e Daniela Spanu, sono partiti lo scorso 14 marzo da Oviedo per il 7° dei loro Cammini, lungo 300 km, il Cammino di Santiago di Compostela, che si concluderà a fine marzo, i colleghi rimasti a La Maddalena stanno organizzando, per questo fine settimana, domenica 24 marzo, l’Urban Trekking Isolano, di 6 km, l’ultimo dei 6 appuntamenti invernali del 2024 in calendario, tra le vie, le viuzze e le scalinate di uno dei “Borghi più belli di d’Italia”.

Un trekking urbano - scrive la presidente di Sportisola, Marta D’Amico - tra le antiche case ottocentesche di La Maddalena, «tra i "carruggi" che raccontano di storie antiche, di famiglie, di profumi di cucina di pesce, che portano in alto a mostrare il panorama tanto amato da chi arriva nell'isola e vi lascia un pezzo di cuore. Un passaggio tra storia, leggende e misteri… che verranno raccontati durante la passeggiata».

Mentre già si pensa alle attività primaverili, Sportisola ricorda che la partecipazione al trekking di domenica prossima è totalmente gratuita e, per le info, è possibile contattare il numero 349 554 4898. L’appuntamento è per le 9:30 in piazza Garibaldi, di fronte al portone del municipio di La Maddalena.

