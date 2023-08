Un’altra estate drammatica per la Sardegna sul fronte roghi, e domani il capo del dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio, sbarcherà nell’isola per fare il punto sulla campagna antincendi.

Incontrerà alle 10, nella sede cagliaritana della direzione generale della Protezione civile, in via Vittorio Veneto, il presidente della Regione Christian Solinas e dall’assessore della Difesa dell’ambiente Marco Porcu.

Al termine faranno visita al campo scuola "Anch'io sono la protezione civile" di Assemini, in località Is Olias, dove saranno presenti, oltre ai ragazzi coinvolti, anche i volontari delle organizzazioni gemellate attualmente presenti in Sardegna.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata