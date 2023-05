La Fao promuove la Regione, le scelte fatte per contrastare l’invasione delle cavallette. E poco importa se la situazione nelle campagne del centro Sardegna appare fuori controllo.

Ecco quanto emerso in mattinata, in sintesi, da un atteso momento di dialogo e di confronto svoltosi in videoconferenza. Dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, in via Pessagno a Cagliari, l’assessora Valeria Satta si è raffrontata con i referenti della Fao, collegati da Roma, e con il commissario di Laore, Gerolamo Solina.

«La gestione dell’emergenza cavallette messa a punto dalla Regione e dall’agenzia Laore è ottimale e sta proseguendo secondo gli obiettivi prefissati: ce lo confermano gli esperti della Fao che il prossimo 29 maggio verranno in Sardegna a valutare personalmente l’andamento del lavoro e poter così rafforzare questa preziosa collaborazione». Lo afferma l’assessora dell’Agricoltura, Valeria Satta, a margine dell’incontro odierno. L’esponente della Giunta Solinas ha ricevuto le attese rassicurazioni dagli esperti, in particolare Shoki Al Dobai, team manager locust dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e della Fao Divisione produzione e protezione delle piante (Nsp); quindi, Alexander Latchinsky, esperto Fao di locuste. In collegamento da Nuoro anche il Prefetto Giancarlo Dionisi.

