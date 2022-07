Luciano Silingardi, commercialista emiliano condannato in via definitiva a 5 anni e 9 mesi di reclusione per il Crac Parmalat, è morto questa mattina in Sardegna, dove stava trascorrendo le vacanze. Aveva 82 anni.

Fatale per l’ex presidente di Cariparma (dal 1987 al 2000) ed ex presidente della fondazione Cariparma (dal 1991 al 2004), sarebbe stata una caduta, avvenuta giovedì scorso in albergo, in seguito alla quale avrebbe battuto la testa. Poi il ricovero in ospedale, dove è deceduto.

Silingardi si dimise da Cariparma nel 1994, perché coinvolto nello scandalo Parmalat, di cui faceva parte del cda.

La condanna in via definitiva arrivò nel 2014. Siligardi ottenne la detenzione domiciliare perché ultrasettantenne.

(Unioneonline/l.f.)

