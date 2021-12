Sale al 10%, a livello nazionale, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area medica.

I dati sono in crescita anche in Sardegna, dove la percentuale di occupazione passa dal 4 al 5%.

È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati del 6 dicembre, con quelli del giorno precedente.

La percentuale dei posti in area medica cresce in altre 6 fra regioni e PA: Abruzzo (al 9%), Calabria (al 15%), Emilia Romagna (al 9%), Friuli Venezia Giulia (al 23%), Pa di Trento (al 11%), Piemonte (all'8%). Occupazione in calo, invece, in Valle d'Aosta (al 21%).

Stabile, invece, la situazione delle terapie intensive nell’Isola, ferma al 7% di occupazione e al di sotto della media nazionale, pari all’8%.

In Italia rimangono oltre la soglia limite del 10% le Marche, al 12%, il Friuli Venezia Giulia (16%) e la Provincia autonoma di Bolzano (14).

Percentuali in calo in Abruzzo (al 4%), Calabria (al 10%), Liguria (al 10%), Umbria (all'8%), Valle d'Aosta (al 3%).

