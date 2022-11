Nelle ultime 24 ore in Sardegna si sono registrati altri 541 nuovi casi di positività al coronavirus e una vittima.

I test processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 2.854.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che restano 3 come ieri, mentre quelli in area medica sono 96 (+ 2).

I casi di isolamento domiciliare sono 6.760 (- 4).

La vittima è una donna di 87 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

