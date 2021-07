Contagi da Covid in calo in Sardegna: dopo gli oltre 200 nuovi casi registrati domenica, i nuovi positivi giornalieri scendono sotto quota 100. Precisamente 95, con un tasso di positività, alla luce degli oltre 4.600 tamponi eseguiti nelle ultime ore, che passa dal 9% al 2%.

Si registra però una nuova vittima, mentre cala anche il numero dei ricoverati e resta stabile quello dei pazienti assistiti in terapia intensiva negli ospedali dell’Isola.

Ecco il bollettino integrale sull’epidemia in Sardegna di lunedì 19 luglio 2021: “Sono 58.571 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 95 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.443.515 tamponi, per un incremento complessivo di 4.668 test rispetto al dato precedente.

Si registra un nuovo decesso (1.495 in totale). I ricoveri ospedalieri: 57 pazienti in area medica (-3 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 1.825 le persone in isolamento domiciliare e 55.190 i guariti (+7). Sul territorio, dei 58.571 casi positivi complessivamente accertati, 15.754 (+57) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.957 (+28) nel Sud Sardegna, 5.228 a Oristano, 10.986 (+1) a Nuoro, 17.632 (+9) a Sassari”.

