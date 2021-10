Contagi Covid in aumento in Sardegna, con il tasso di positività che però cala allo 0,4%. In discesa anche i numeri sui ricoveri in ospedale. Si registrano però due vittime.

Ecco il bollettino integrale diffuso dalle autorità regionali martedì 12 ottobre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 43 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri erano stati 23, ndr), sulla base di 1649 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10204 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (1 in meno rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 76 (1 in meno rispetto a ieri).

1.597 sono invece i casi di isolamento domiciliare (40 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 2 decessi: un uomo di 95 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna e una donna di 100 anni residente nella Provincia di Sassari”.

