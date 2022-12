Altri 480 nuovi contagi e nessun decesso.

Sono i dati dell’ultimo bollettino Covid in Sardegna, diramati dall’Unità di crisi regionale.

Dai nuovi casi di positività, 430 sono stati diagnosticati da antigenico. Sono 2.377 i tamponi processati nelle ultime 24 ore.

Diminuiscono le persone ricoverate negli ospedali dell’Isola. In terapia intensiva se ne trovano 5, una in meno rispetto a ieri, i pazienti in area medica sono invece 79, in calo di 6 unità.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono 5.997, +176 nelle ultime 24 ore.

