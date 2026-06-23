Il 25 giugno, alle 18, la Ex Manifattura Tabacchi di Viale Regina Margherita 33 a Cagliari ospiterà un importante convegno dedicato al futuro della mobilità in Sardegna. L’iniziativa è promossa dal Centro Studi Aldo Moro e dal Partito Democratico Sardegna.

Al centro del dibattito una domanda quanto mai urgente: quale riforma del trasporto pubblico serve alla Sardegna nei prossimi vent’anni? Tra pendolarismo, aree interne difficilmente raggiungibili e la necessità di ridurre le emissioni, il tema della mobilità sostenibile e accessibile è una delle sfide più concrete che le istituzioni regionali sono chiamate ad affrontare.

Ad aprire i lavori sarà Gianluigi Piano, Consigliere Regionale della Commissione Trasporti, mentre la moderazione è affidata al giornalista Fabio Manca. Interverranno figure di primo piano del panorama istituzionale sardo: Barbara Manca, Assessore Regionale dei Trasporti, Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari, Giovanni Mocci, Amministratore Unico di ARST, e Fabrizio Rodin, Presidente di CTM. Le conclusioni saranno affidate a Silvio Lai, Segretario Regionale del PD.

Un appuntamento da non perdere per cittadini, operatori del settore e amministratori locali interessati a costruire una visione condivisa per la mobilità del futuro in Sardegna.





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