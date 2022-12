Non aveva la patente perché gli era stata revocata. In più era alla guida di un veicolo che risultava sotto sequestro.

A finire di nuovo nei guai, questa mattina, è stato un automobilista di Cagliari, fermato in via Cadello dagli agenti del nucleo di Pronto intervento della polizia locale.

Dal controllo sui documenti è emersa la sfilza di irregolarità. E non era nemmeno la prima volta che l’uomo si metteva al volante dopo la revoca. Dal comando di via Crespellani fanno sapere che “risultava già essere stato sanzionato diverse volte per la medesima violazione”.

Il conducente è stato denunciato per la reiterazione della guida senza patente, mentre il veicolo è stato tolto dalla sua disponibilità e sarà confiscato.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata