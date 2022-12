L’auto è andata a sbattere sul guardrail, ha abbattuto un cartellone pubblicitario e poi è volata fuori strada, ribaltandosi in mezzo alla vegetazione.

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina intorno alle 10,15 al chilometro 2 della Statale 130, in direzione Cagliari: un uomo e una donna che erano a bordo del veicolo sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sono usciti dall’abitacolo sulle loro gambe e sono stati soccorsi dai volontari del 118. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della carreggiata.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.

