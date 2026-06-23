L’aria condizionata non basta, negli ospedali fa troppo caldo: «Alti rischi per pazienti e lavoratori»Dopo il caso segnalato al Businco si aggiungono quelli del Brotzu e Microcitemico
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Non ci sono soltanto i pazienti oncologici dell’ospedale Businco a soffrire per il caldo. La situazione riguarda anche l’ospedale San Michele (quello che per tutti è il Brotzu) e il Microcitemico. E in particolare i lavoratori esposti «a condizioni di stress termico non più compatibili con i livelli minimi di sicurezza».
A parlare è Gianfranco Angioni del sindacato Usb Sanità: «Le segnalazioni pervenute dal personale evidenziano una situazione diffusa, strutturale e non circoscritta, con condizioni operative critiche e potenzialmente pregiudizievoli per la salute» di lavoratori, pazienti e di chi si reca negli ospedali.
«Non risultano – spiega - evidenze sufficienti circa l'effettiva efficacia delle misure tecniche, organizzative e manutentive adottate, né sulla capacità degli impianti di garantire il corretto funzionamento continuo della climatizzazione nei tre presidi».
In una lettera indirizzata ai vertici dell’Arnas Brotzu (che comprende i tre ospedali) si chiede chiarezza sullo stato degli impianti di climatizzazioni e sugli interventi programmati.
«La carenza strutturale di figure essenziali quali frigoristi, idraulici e tecnici specializzati sta determinando – prosegue Angioni – un rallentamento significativo degli interventi manutentivi, con conseguente aggravamento delle condizioni impiantistiche e aumento del rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».