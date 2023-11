Si è aperta con la sfilata del 151esimo battaglione della Brigata Sassari la visita in Sardegna del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato al porto di Cagliari per la Festa delle forze armate.



Dopo la deposizione di una corona d'alloro sulla tomba del Milite ignoto al Vittoriano, il Capo dello Stato è volato a Cagliari per proseguire la cerimonia. Alle 11.30 il via ufficiale delle celebrazioni al porto: in programma i discorsi del capo di stato maggiore della difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e del ministro della Difesa Guido Crosetto. Non è previsto invece che Mattarella parli.

Il presidente consegnerà le decorazioni a cinque bandiere, tre dell'Esercito, una dell'Aeronautica e una dei Carabinieri. A questo punto ci sarà l'esecuzione dell'Inno, l'esibizione delle Frecce Tricolori e il lancio di sei paracadutisti, uno per ciascun reparto, mentre il sesto porterà una grande bandiera dell'Italia. In chiusura, 21 cannonate a salve dalla nave Alpino, fregata missilistica della Marina militare. Sui tetti sono posizionati i cecchini.

I cecchini sui tetti (foto Murgia)

La diretta:

Ore 12.48 – Termina la cerimonia.

Ore 12.35 – Il sorvolo delle Frecce Tricolori, il video:

Ore 12.31 – Vengono sparate le 21 cannonate a salve dalla nave Alpino.

Ore 12.24 – Fa il suo ingresso la banda della Brigata Sassari che esegue l’inno “Dimonios”.

Ore 12.15 – Al via la sfilata.

Ore 12 – Comincia la consegna delle decorazioni da parte di Mattarella con la lettura delle motivazioni.

Ore 11.40 – Nel suo intervento il ministro Crosetto cita Ungaretti:

Ore 11.20 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato nello spazio riservato alle celebrazioni per il 4 novembre. Accolto dal governatore Christian Solinas, dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dai bambini delle scuole elementari e medie. Con lui il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ore 10.50 - Manca mezz’ora all’arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella a Cagliari per le celebrazioni della Festa delle Forze armate. Intanto, la Tribuna Autorità in via Roma inizia a riempirsi. Hanno già preso posto la ministra Marina Elvira Calderone, il senatore Maurizio Gasparri, il senatore dem Marco Meloni, il presidente della Regione Christian Solinas, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, alcuni sindaci sardi, gli assessori regionali Pierluigi Saiu, Ada Lai, Antonio Moro, Marco Porcu, Andreina Farris, Valeria Satta, i parlamentari di Fratelli d’Italia Antonella Zedda e Francesco Mura, il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana. Intanto i militari hanno salutato l’arrivo dei Gonfaloni della Regione Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari.

LE IMMAGINI DELLA GIORNATA:

