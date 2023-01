I carabinieri l’hanno arrestato all’uscita del ristorante che ha preso di mira all’alba, nel quartiere della Marina a Cagliari, dopo che ne aveva svaligiato un altro.

Un uomo di 41 anni è ora in camera di sicurezza nella caserma della Compagnia in via Nuoro, per il doppio furto commesso nella notte. Prima, a quanto sembra, ha forzato la porta del ristorante Su Cumbidu, in via Napoli, dove ha portato via la parte in contanti dell’incasso della cena di ieri, vino e cibo.

Poi, secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cagliari, si sarebbe spostato in viale Regina Margherita, nel ristorante dello chef Luigi Pomata, dove con un cartello stradale avrebbe forzato la porta. Si è impossessato del denaro contenuto nel registratore di cassa, circa 400 euro, provocando però danni che il titolare del ristorante stima attorno ai cinquemila euro.

L’uomo era già stato denunciato due giorni fa dai carabinieri per un furto in un negozio di complementi d’arredo in viale Monastir. Con l’arresto di stamattina dopo i due ulteriori “colpi” che gli sono contestati, ora è in cella in attesa del processo per direttissima, in programma domani mattina.

