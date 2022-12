Tentata rapina e danneggiamento: sono le accuse per le quali un 45enne residente a Cagliari è stato arrestato in flagranza nel primo pomeriggio di ieri dai carabinieri del Radiomobile.

Alle 13 la centrale operativa del Comando provinciale ha ricevuto una telefonata che segnalava in via Flavio Gioia un uomo che fuggiva a piedi dopo aver danneggiato una Volkswagen Touran.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto ha raccolto le prime informazioni e in pochi minuti i militari hanno rintracciato l’uomo in piazza Giovanni XXIII. In quel momento stava spintonando una 37enne per strappare la borsetta che la donna portava a tracolla.

Scattato l’arresto, oggi è in programma il processo con rito direttissimo.

(Unioneonline/s.s.)

