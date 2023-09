Taglio del nastro a Cagliari per il giardino di via Is Guadazzonis: i lavori di riqualificazione hanno trasformato uno spazio degradato in un’area verde polifunzionale con aree giochi per bambini, aree cani, area fitness e spazi per il relax.

«Il rinnovato giardino di via Is Gaudazzonis - commenta il sindaco Paolo Truzzu - incrementa il verde di prossimità, per consentire la fruizione quotidiana dei cittadini, delle famiglie e degli amici a quattro zampe, e costituisce una parte degli interventi “verdi” che l’Amministrazione sta realizzando in questi mesi: riqualificazione di 27 aree verdi, 52 giardini scolastici, 9 aree giochi, senza dimenticare il verde stradale di viale Buoncammino e via Roma. Al termine di questi lavori, l’impronta verde della città sarà ancora più marcata e si dimenticheranno i disagi che questi cantieri, giocoforza, causano. Voglio ringraziare ancora una volta le donne e gli uomini che lavorano negli uffici comunali, in questo caso il servizio parchi, verde e gestione faunistica, per il quotidiano impegno nel migliorare la nostra città».

«I lavori nel giardino di via Is Guadazzonis - aggiunge il vice sindaco e assessore al Verde pubblico Giorgio Angius - rappresentano lo standard ottimale della sostenibilità: l’area di circa 1.500 metri quadrati accoglie ora due aree cani, divise per taglia, un’area giochi per bambini, un’area fitness e un’area relax con panchine e una fontana ornamentale. L’allestimento verde consiste in esemplari di Palma, Jacaranda e Albizia, ornati da arbusti della macchia mediterranea ed essenze, servito da un sistema di irrigazione sotterranea dotato di sensori di umidità che si regola in base al tasso di umidità del terreno, per evitare sprechi. Le aree presentano tappeti erbosi ad alta resistenza al calpestio e necessitano di ridotta manutenzione, eccezion fatta per l’area fitness che ha un fondo in erba sintetica, mentre i camminamenti sono realizzati in materiale drenante. L’illuminazione è garantita da pali dotati di luci LED a ridotto consumo energetico. Gli impianti di irrigazione e di illuminazione sono alimentati da un grande pannello fotovoltaico».

Per garantire la sicurezza dei cittadini e il perdurare del nuovo giardino, è stata installata una rete perimetrale e sarà attivo un impianto di video-sorveglianza. L’intervento, realizzato nel 2023, è finanziato con fondi PON Metro React-EU.

(Unioneonline/v.l.)

