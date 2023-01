“No extracomunitari”. Scritto tutto maiuscolo. L’avvertimento compare in evidenza al termine di un annuncio online su una casa in affitto in una delle strade pedonali più importanti di Cagliari, in pieno centro.

Si chiedono potenziali locatari “referenziati”. E questo dovrebbe essere sufficiente per scremare la platea dei potenziali interlocutori. Ma è evidente che il proprietario sia convinto che gli 880 euro al mese richiesti non possano essere versati da chi non è nato nella comunità europea. A rigor di logica, quindi, sarebbero esclusi in automatico anche magnati australiani e petrolieri qatarini.

Per capire quindi lo spirito della precisazione non resta che chiamare il numero associato all’annuncio. Le trattative sono affidate a un’agenzia, che lo gestisce: il no agli extracomunitari viene da un’esperienza pregressa del proprietario, è la spiegazione, che avrebbe faticato a liberarsi di inquilini filippini morosi. Da qui la decisione di avere a che fare solo con indigeni, possibilmente riuniti in famiglia.

L’annuncio, stando alla giurisprudenza, è del tutto legittimo. Perché il titolare di una proprietà privata è libero di darla in affitto a chi vuole. Basta che paghi. E, in questo caso, che non sia extracomunitario.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata