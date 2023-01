Due nuove pediatre sono in arrivo per l’area vasta di Cagliari. La settimana scorsa molti genitori avevano protestato davanti all’assessorato regionale della Sanità per la carenza di medici: almeno 3mila bambini, era stato detto nell’allarme rilanciato anche dal centrosinistra, rischiavano di rimanere senza.

Ora le due specializzande hanno accettato l’incarico provvisorio e a breve prenderanno servizio: sono Maria Lucrezia Giua Marassi, che sostituirà la dottoressa M. Francesca Vardeu a partire dal 23 gennaio nell'ambulatorio in via Renzo Frau 10 a Cagliari, e Antonella Marongiu, che sostituirà la pediatra Elisabetta Anedda dall'1 febbraio nell'ambulatorio in via del Seminario.

"Prosegue l'attività degli uffici di Ares Sardegna per dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini attraverso la nomina di professionisti in grado di garantire l'assistenza sanitaria e, in particolare, pediatrica sul territorio", recita una nota dell'Azienda sanitaria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata