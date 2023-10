Una città più green, smart e sostenibile. È questo l'obiettivo di "Cagliari smart city” il progetto presentato stamattina nella Control Room, allestita nella sede del Comune, che è in grado di utilizzare le informazioni a supporto della strategia di interventi sulla città, per una migliore e più efficiente gestione dei servizi.

La Smart city Control room consentirà la visualizzazione e la rappresentazione dei dati provenienti da molteplici fonti e di condividere un modello omogeneo di analisi e la loro valutazione. Di individuare e implementare procedure rapide.

«Si tratta di un sistema di governance urbana, che ha già oggi immediate ricadute sulla vita dei cittadini», ha detto il sindaco Paolo Truzzu. «Grazie a questa infrastruttura, infatti, abbiamo ampliato la rete della videosorveglianza, soprattutto nei punti sensibili, come le zone della movida e delle scuole, anche in funzione di contrasto a fenomeni quali lo spaccio o la microcriminalità, e questo ci permetterà di controllare meglio il territorio, garantendo ai cittadini maggiore sicurezza».

