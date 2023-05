Ha minacciato il suo avvocato, accusandolo di non aver adempiuto al meglio al suo mandato, e ha anche preteso di ricevere 25mila euro come “risarcimento”. Ma l’estorsore, un 39enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia a Cagliari.

Il legale si era rivolto agli agenti e il 5 maggio il cliente si è presentato nel suo studio per ritirare i 25mila euro, ritenuti sufficienti a colmare il presunto danno subito dopo che l’avvocato non era riuscito nell’intento di impedire un decreto ingiuntivo. Ad aspettare il 39enne c’erano anche gli uomini della Sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile, che si erano nascosti in una stanza e hanno assistito alla consegna di una parte del denaro. Subito sono scattate le manette.

L’estorsore è stato portato al carcere di Uta, l’arresto è stato convalidato durante l’udienza di ieri.

