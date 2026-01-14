Cagliari, la discarica tra i cassonetti dietro il TribunaleAperti e accessibili a tutti. E in tanti li utilizzano per abbandonare i rifiuti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cassonetti trasformati in discarica “aperta” a tutti. Senza autorizzazione, ovviamente.
Succede a Cagliari, nel piccolo piazzale tra via Amat e piazza Marcello Serra. Per capire: sul retro del palazzo di giustizia e a pochi metri dall’ingresso della Questura.
I contenitori per i rifiuti – carta e plastica – dovrebbero essere al servizio del Tribunale ma i residenti denunciano che vengono utilizzati in modo indiscriminato da chiunque. Anche da parte di chi dovrebbe avere dei mastelli a casa, collegati a un’utenza Tari.
Dovrebbe, perché se fa ricorso a quei cassonetti, con tutta probabilità, evita di pagare la tassa comunale sull’immondizia.
(Unioneonline/E.Fr.)