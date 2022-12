Un altro pomeriggio di passione per gli automobilisti che nel primo pomeriggio dovevano percorrere l’asse mediano in direzione Poetto, a Cagliari.

La polizia municipale è intervenuta per un incidente con un ferito, avvenuto intorno alle 13,30 all’altezza del cavalcavia sopra via Santa Maria Chiara. Il paziente è stato trasporto all’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Durante la fase dei rilievi il traffico si è paralizzato e il ritorno alla normalità è stato molto lento. Ripercussioni si sono registrate anche nel tratto successivo, con una lunga coda per l’imbocco dell’uscita su viale Marconi.

(Unioneonline/E.Fr.)

