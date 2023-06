Denunciati un 43enne e un 52enne residenti nel Cagliaritano.

Una pattuglia del nucleo pronto intervento della Polizia Locale di Cagliari, durante il servizio di presidio del territorio, li ha notati mentre in Via Ticca maneggiavano delle siringhe, in un veicolo.

Dopo un’ispezione e la perquisizione personale, i due sono stati trovati in possesso di 0,22 grammi di sostanza, presumibilmente eroina, un coltello a serramanico, due boccette di sostanza presumibilmente metadone e due siringhe, delle quali una con residui di sostanza stupefacente e l’altra pronta per essere iniettata.

Il conducente ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti in una struttura ospedaliera e per questo è stato denunciato, anche in concorso con il passeggero per detenzione di coltello a serramanico e di sostanze stupefacenti.

Il veicolo è stato sequestrato.



