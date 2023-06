Paura questa mattina in via Sanna Randaccio, a Cagliari, dove una bambina di un anno è rimasta chiusa all’interno di un’auto. Nessuna dimenticanza da parte dei genitori, come tragicamente successo di recente a Roma (QUI LA NOTIZIA).

Loro erano lì, all’esterno del veicolo, e hanno lasciato nelle mani della piccola le chiavi della vettura. Lei, giocandoci, ha schiacciato il tasto della chiusura centralizzata.

L’auto era parcheggiata sotto il sole e la preoccupazione di mamma e papà è salita rapidamente alle stelle. Quando già si pensava di sfondare uno dei finestrini, si è avvicinato un agente della squadra Mobile, attirato dal trambusto.

Non è stato necessario infrangere alcun vetro: con l’aiuto del poliziotto è stato forzato il tettuccio apribile e la bimba è stata salvata.

Sul posto, intanto sono arrivati anche i vigili del fuoco e il personale del 118 a bordo di un’ambulanza: la piccola è stata visitata e stava bene.

Per fortuna la vicenda si è chiusa con un grande spavento e qualche danno all’auto.

