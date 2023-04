Otto ambulanze ferme nel piazzale, barelle bloccate, numerosi pazienti in attesa in sala d’aspetto. Ad andare in sofferenza oggi è stato il pronto soccorso del Brotzu, a Cagliari, il principale ospedale della Sardegna.

Gli operatori del soccorso, ormai, non si chiedono se il meccanismo s’incepperà, ma quando e dove. In genere il collo bottiglia si forma al Santissima Trinità.

Oggi il problema si è spostato al San Michele. Stando alla rete di monitoraggio regionale, nel pomeriggio ci sono 24 codici gialli: 11 in visita e 12 da visitare e un altro in arrivo da 118. Un unico codice rosso. A questi si aggiungono ben 26 pazienti non in condizioni critiche, classificati come verdi, ma che fanno massa.

E mandano sotto pressione gli operatori: medici, infermieri e Oss. Coloro che combattono ogni giorno con un sistema che rischia il collasso.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata