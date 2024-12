La tempesta dell’Immacolata si avvicina alla Sardegna e la Protezione civile dirama un’allerta meteo: previste piogge forti, vento da nord ovest con intensità di burrasca e una violenta mareggiata sulle coste esposte.

Nel bollettino diramato dal centro funzionale decentrato di via Biasi si legge che «la situazione sinottica europea è caratterizzata dalla presenza di un profondo sistema ciclonico con minimi chiusi, sia al suolo che in quota, localizzati sul Mare del nord. A partire dalle prossime ore», prosegue il documento, «il sistema ciclonico si muoverà verso sud-est raggiungendo l’Italia centro-settentrionale tra le giornate di oggi (7 dicembre) e domani (8), favorendo l’afflusso di aria fredda di origine polare sul Mediterraneo centro-occidentale».

Di conseguenza dalla tarda serata di oggi fino a quella di domani «la Sardegna sarà interessata da venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca sulle fasce costiere occidentali e settentrionali e sui rilievi maggiori». Il fenomeno «sarà accompagnato da mareggiate sulle coste esposte. Durante lo stesso periodo si prevedono inoltre precipitazioni localmente anche elevate, in particolare sulla Sardegna settentrionale e centro occidentale. Le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere di rovescio nel corso della notte e prevalentemente stratiformi durante la giornata».

L’allerta per rischio idrogeologico è di colore giallo e vale per tutta l’Isola tranne che per Baronia, Ogliastra e Sarrabus. Le precipitazioni, inoltre, saranno a carattere nevoso nelle zone centrali, sui rilievi, e i fiocchi potrebbero arrivare a quote relativamente basse, intorno agli 800 metri.

