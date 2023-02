Era un’opera attesa dalla collettività di Baressa e, a breve, diventerà realtà. Sono partiti, infatti, nei giorni scorsi, i lavori sul camminamento di collegamento tra il centro abitato e il cimitero.

Quello partito nei giorni scorsi è un’opera fortemente voluta dall’attuale amministrazione comunale, guidata da Mauro Cau, e finanziata con risorse in arrivo da bilancio comunale che ammonta a 300mila euro circa. Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di un marciapiede lungo la carreggiata, per la percorrenza sia pedonale che ciclabile, e la parziale sistemazione dell’aiuola verde posizionata all’ingresso del centro abitato.

"L’opera – commenta il sindaco Cau - è stata fortemente richiesta dai cittadini di Baressa, proposta sposata dall’attuale amministrazione e messa in campo appena le risorse l’hanno consentito; i lavori sono iniziati da qualche giorno e, tempo permettendo, l'opera sarà fruibile in estate. La pericolosità della strada non permetteva più tentennamenti”.

Quella del camminamento sarà solo il primo di una serie di interventi che partiranno nel prossimo futuro. La programmazione dell’amministrazione comunale prevede anche la messa in sicurezza della piazza Funtana Bella e la realizzazione di un eliporto per le emergenze, la manutenzione del parco adiacente la Casa Comunale, la realizzazione di un area sosta camper, la messa in sicurezza della copertura del magazzino comunale con annessa installazione di impianto fotovoltaico e manutenzione degli alvei fluviali.

© Riproduzione riservata