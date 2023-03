Meno di trecento euro per persona, nessuna provincia ha speso meno. Il Sud Sardegna ultimo in Italia, al pari di Enna e Caltanissetta, per quel che riguarda la spesa per le assicurazioni danni.

Lo riporta uno studio di Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che mette in luce come ben 22 province italiane spendano una media di oltre 650 euro: per la verità, tutte concentrate nel Nord Italia, con l’eccezione di Roma e Firenze.

Il discorso non cambia se ci si sposta sul ramo vita: la Sardegna è la regione con la spesa assicurativa più bassa.

