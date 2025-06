La segreteria regionale di Orsa Trasporti Autoferro TPL Sardegna e provinciale di Cagliari hanno proclamato una prima azione di sciopero della durata di quattro ore per la giornata di oggi e che riguarda i lavoratori dell'Arst, l'azienda regionale trasporti.

«Le problematiche esistenti in ARST si possono così sintetizzare - si legge in una nota del sindacato- depositi periferici fatiscenti; i locali di riposo per il personale in condizioni indecorose; l'assenza di interventi sulla sicurezza; un integrativo aziendale bloccato dal 2009 a fronte di responsabilità in costante aumento; il personale part-time degli autoservizi è sottoposto a turni massacranti».

«Abbiamo trovato in Arst situazioni di forte disagio tra i lavoratori - afferma Luigi Melis della segreteria regionale Orsa Tpl Sardegna - uno dei tanti motivi a voler prendere il più banale, forse per Arst, è la negazione o l'approvazione a discrezione da parte dei dirigenti Arst del cambio del turno di lavoro tra Colleghi che oramai è stato risolto in tutte le aziende di Tpl attraverso un sistema digitale a costo irrisorio per un azienda come l'Arst».

Per il segretario regionale Orsa Tpl Marco Cadau, «Il comportamento dell'Arst richiama da vicino quanto accaduto con Ctm SpA, dove due sentenze del Tribunale di Cagliari hanno riconosciuto la natura antisindacale obbligando l'azienda all'immediata ammissione dell'Orsa Tpl alle trattative negoziali. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un atteggiamento che ostacola l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti - continua Cadau - l'auspicio è che le autorità intervengano per tempo, come la richiesta di incontro che abbiamo inviato all'assessora regionale dei Trasporti Manca, prima che si producano ulteriori disagi alla cittadinanza».

L'astensione dal lavoro sarà attuata secondo le seguenti modalità: personale viaggiante del settore automobilistico: dalle 16.44 alle 20.44; personale viaggiante del settore ferroviario dalle 18 alle 22, settore metrotranviario di Cagliari dalle 18:41 alle 22.41; di Sassari dalle17:10 alle 21.10; personale amministrativo-impianti fissi ultime 4 ore del turno.

