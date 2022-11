L’obbiettivo è quello migliorare i processi di cura e l'accesso alle prestazioni sanitarie. Ares Sardegna ha ottenuto l'approvazione di due interventi tecnologici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I progetti, fa sapere l’Azienda, saranno attuati nei prossimi mesi con un finanziamento di 250 mila euro. I cittadini potranno utilizzare le nuove tecnologie per tutta una serie di attività nell'ambito del sistema sanitario.

In particolare, i progetti approvati mirano a favorire l'accessibilità ai servizi attraverso la completa digitalizzazione e semplificazione dei processi con la possibilità di ricevere notifiche su cellulare, tramite la "APP IO", riguardanti comunicazioni nell'ambito delle procedure concorsuali e di selezione, la disponibilità di nuovi documenti sanitari (referti, ricette, ecc.) sul Fascicolo Sanitario Elettronico, ricevute di registrazione delle istanze presentate al protocollo generale di Ares e debiti pendenti per pagamenti di prestazioni sanitarie.

Inoltre sarà estesa la possibilità di utilizzo della piattaforma "Pago PA", già in uso per molte prestazioni, per il pagamento digitale direttamente da pc, tablet o cellulare di altri servizi erogati dalle Aziende Sanitarie della Sardegna. Nel dettaglio, il pagamento online sarà possibile per prestazioni come ticket sanitario e ticket Pronto Soccorso, degenze a pagamento, vitto familiari di degenti, copia cartella clinica, vaccinazioni non obbligatorie.

