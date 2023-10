Sono stati approvati i criteri relativi alla concessione del “contributo fitto casa” per l'anno accademico 2023/2024 agli studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in altri atenei fuori dall'Isola.

Lo stanziamento complessivo è di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023. Lo ha stabilito l'assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu.

I contributi possono essere erogati nella misura massima di 2.500 euro annui per studente.

I dati relativi ai bandi degli ultimi due anni accademici 2021/22 e 2022/23 - spiega una nota della Regione - vedono 678 studenti idonei per il 2021/22 all'Ersu di Cagliari e 312 all'Ersu di Sassari, mentre 811 della Regione Sardegna.

Per l'anno 2022/23 gli studenti idonei sono stati 627 all'Ersu di Cagliari e 316 in quello di Sassari, oltre a 884 per la Regione Sardegna.

Nelle graduatorie definitive della Regione, ad oggi risultano 149 studenti idonei non beneficiari per un importo complessivo necessario pari a 362mila euro.

Negli ultimi due anni accademici sono cresciute del 9% le domande risultate idonee da parte di studenti che frequentano atenei al di fuori della Sardegna e si prevede un ulteriore incremento delle domande anche per l'anno accademico 2023/2024.

