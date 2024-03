Un via vai di 62mila passeggeri negli aeroporti del Nord Sardegna per il lungo weekend pasquale. Durante le festività (dal 28 marzo al 2 aprile) gli scali di Alghero e di Olbia movimenteranno un totale di 424 voli tra andata e ritorno con un network di 50 collegamenti, di cui 23 domestici e 27 internazionali da e per 14 Paesi.

Rispetto alla Pasqua 2023 si stima una crescita di passeggeri del 12 per cento.

Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 27.000 passeggeri, per un totale di 184 movimenti, un’offerta di oltre 35.000 posti ed un network di 20 collegamenti da/per 10 Paesi.

Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 35.000 passeggeri, per un totale di 240 movimenti ed un network di 30 collegamenti, di cui 14 domestici e 16 internazionali, operati da 8 compagnie aeree da/per 7 Paesi.





