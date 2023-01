Ripartono il prossimo 20 gennaio gli appuntamenti con il progetto “Movidindi”, iniziativa finanziata dai Comuni di Gonnosnò, Albagiara, Genuri e Collinas e coordinato dall’associazione giovani “Iddocca”.

Nello specifico, anche la seconda edizione del progetto, andrà in direzione dello sviluppo di laboratori per la realizzazione di progetti e di idee, con vista per il futuro, per il territorio, ma con riferimento sempre ai giovani. Infatti, oltre alla realizzazione, lo scopo è quello di insegnare ai giovani a pianificare, progettare e costruire un progetto giovanile, finanziati attraverso i programmi europei “Erasmus+.

La prima annualità del progetto ha visto portare a compimento lo scambio giovanile “Back to the Rural”. Con la seconda edizione, invece, si avrà la possibilità di partecipare anche a esperienze formative di scambi giovanili del programma “Erasmus+”. Il programma prevede, dalle 17, ben 6 appuntamenti in 3 dei 4 Comuni che partecipano al progetto: il 20 gennaio e 10 febbraio a Gonnosnò, il 27 gennaio e il 17 febbraio ad Albagiara e, infine, il 3 e 22 febbraio a Collinas.

© Riproduzione riservata