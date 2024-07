Sono in tutto 16 gli incendi che nella giornata di oggi si sono registrati in Sardegna. Per 7 di questi, oltre alle squadre a terra, sono intervenuti i mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

A Isili, in località Pardixeddu, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, con l'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Barumini e Isili, due squadre dei volontari dell'associazione Prociv Sarcidano di Isili e due squadre dei vigili del fuoco di Mandas e Sorgono.

A Tiana, nella zona di Sa Menga, le attività sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tonara, con intervento degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono, Farcana e il Super Puma di Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair. Sono intervenute 3 squadre di volontari delle associazioni Tonara-S'alasi, Prociv Sorgono e Nucleo prociv Atzara.

A Ottana, incendio boschivo e di interfaccia urbana in località Nuraghe Gaddone, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bolotana, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e San Cosimo e il Super Puma di Fenosu. È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di un Canadair. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Bolotana e una squadra dei volontari dell'associazione Prot civile Tirso di Ottana.

Altra emergenza nell’area di Carbonia, in località Medau is Toccus, dove lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Carbonia, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Pula. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Iglesias-Monte Agruxiau, due squadre di volontari delle associazioni Sant'Antioco-Assosulcis e Gonnesa-ADAVD e due squadre dei vigili del fuoco di Carbonia e Iglesias.

A Nurri fiamme in località Monte Cugussì, le attività sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano, con l’elicottero della base CFVA di Villasalto È stato richiesto il concorso aereo nazionale con il supporto di due Canadair. Sul posto due squadre di volontari delle associazioni Protciv Guasila e AVPC Siurgus Donigala.

Sempre a Nurri, ma in località Case Matta, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Escalaplano, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di San Cosimo. In azione quattro squadre dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Isili, Nurallao, Esterzili e Sadali e una squadra di volontari dell'associazione Prociv Sarcidano di Isili.

Incendio infine a Furtei, in località SS 197. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri e del Nucleo GAUF di Cagliari, coadiuvati dal personale a bordo dell'elicottero della base CFVA di Pula. Sul posto due squadre di volontari delle associazioni

(Unioneonline)

